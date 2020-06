Werken Sint-Alexiusbegijnhof verlopen vlot: einde project verwacht tegen eind dit jaar Nele Dooms

08 juni 2020

16u17 0 Dendermonde Het heeft even wat voeten in de aarde gehad door de coronacrisis om de wegen- en rioleringswerken op het Sint-Alexiusbegijnhof te kunnen laten starten, maar nu ze bezig zijn verloopt het vlot. Als dat zo blijft zal het project klaar zijn tegen eind dit jaar. Deze week wordt een torenkraan in de Begijnhoflaan geplaatst voor aanvoer van bouwmateriaal.

Na archeologisch onderzoek zijn de rioleringswerken voor de toegang en wegenis van het begijnhof volop aan de gang. Een eerste infiltratiebekken voor het infiltreren van het regenwater werd al volledig geplaatst aan het grasplein achter de kapel. De aannemer legt momenteel de riolering aan voor het verzamelen van regenwater aan de linkerzijde van het begijnhof. Begin juli moet dat klaar zijn en dan wordt de fundering voor de rijweg gelegd.

Op hetzelfde moment start de aannemer met de aanleg van het tweede deel van het infiltratiebekken en van de riolering aan de rechterzijde van het begijnhof. Aan deze zijde wordt een leiding voor de inzameling van het regenwater én van het afvalwater geplaatst. Eind augustus of begin september zal dan het laatste deel van de riolering volgen, aan de toegangsweg tussen Brusselsestraat en het Begijnhof. Daarop volgt ook de aanleg van de fundering van de rijweg. In een volgende fase start de aanleg van de kasseiverharding en nadien volgt de groenaanleg.

Om bouwmateriaal aan te leveren en daarbij voor zo weinig mogelijk hinder te zorgen in de Brusselsestraat, wordt er een torenkraan in de Begijnhoflaan geplaatst. Dat zal op dinsdag 9 juni gebeuren, ter hoogte van de huisnummers 58 en 62. Voor de plaatsing van die kraan geldt een plaatselijk parkeerverbod aan de werfzone. Fietsers die van de Zuidlaan naar het Sas rijden, moeten dat over de rijweg doen. In de andere richting is normale doorgang mogelijk. Voetgangers moeten de straat oversteken. Autoverkeer kan beurtelings passeren. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.