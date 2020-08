Werken op Noordlaan beginnen maandag opnieuw Nele Dooms

07 augustus 2020

17u35 0 Dendermonde ze hebben een tijdlang stilgelegen, maar aanstaande maandag hervatten de werken op de Noordlaan en omgeving. Een firma legt er, in opdracht van Fluvius, een nieuw elektriciteitsnet aan.

Het traject van de nieuwe leidingen loopt vanaf De Bruynlaan richting Gentsesteenweg en Tragel. De werken startten al in juni en waren in verschillende fasen gepland. Kort na de eerste fase ging echter een werkonderbreking in, zodat het project de voorbije weken stil lag. Die pauze loopt nu ten einde en de aannemer gaat op maandag 10 augustus weer aan de slag.

Als volgende fase zijn de De Bruynlaan en de Sint-Onolfsdijk ter hoogte van huisnummer 12 aan de beurt. Het doodlopende straatje van De Bruynlaan tussen de Schelde en de Noordlaan wordt daarvoor volledig afgesloten voor alle verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod en bewoners kunnen hun woning tijdelijk niet bereiken met de wagen. Aan het kruispunt richting Sint-Onolfsdijk wordt de rijbaan voor een klein gedeelte mee ingenomen. Hier wordt gewerkt met een voorrangsregeling via tijdelijke verkeerslichten.

In een volgende fase zal de Noordlaan zelf tussen huisnummers 81 en 112 aan de beurt zijn. Daarna volgt de Gentsesteenweg vanaf huisnummer 141 tot de hoek aan de Tragel.