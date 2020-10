Werken op kruispunt Mechelsesteenweg duren weken, maar zullen pas na herfstvakantie voor hinder zorgen Nele Dooms

12 oktober 2020

16u04 4 Dendermonde Er vinden de komende weken werken plaats op en rond het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de N41 in Dendermonde. Er wordt gewerkt aan het kabelnetwerk van de verkeerslichten.

Een aannemer start, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, op woensdag 14 oktober met de werken aan de verkeerslichten van de Mechelsesteenweg. Hij zal aan de slag zijn tot 23 november. De werken zullen gefaseerd gebeuren. Daardoor zal er pas hinder zijn na de herfstvakantie.

In de eerste drie fasen zal er alleen gewerkt worden in de berm naast de weg. Fase 4 start na de herfstvakantie. Daarvoor wordt gedurende één dag het voorsorteervak komende van Sint-Niklaas richting Dendermonde afgesloten. Bestuurders die moeten afslaan richting Dendermonde mogen dit dan via het middenvak. Voor fase 5, die ook één dag duurt, wordt het voorsorteervak komende van Sint-Niklaas richting Baasrode afgesloten. Automobilisten moeten dan omrijden via de N41 en Vlassenhout. Ook fase 6 duurt één dag. Hiervoor wordt het voorsorteervak komende van Lebbeke richting Dendermonde afgesloten. Bestuurders moeten dan rechts afslaan via Baasrode en retour draaien aan de rotonde.