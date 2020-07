Werken Noordlaan tijdelijk opgeschort: verkeer kan weer normaal door Nele Dooms

10 juli 2020

17u53 1 Dendermonde De werken op de Noordlaan in Dendermonde worden tijdelijk opgeschort. Normaal zouden die tot eind augustus duren, maar er vindt de komende weken een onderbreking plaats.

Een aannemer startte eind juni met werken aan de elektriciteitsleidingen aan de Noordlaan, in opdracht van Fluvius. Een eerste fase, tussen huisnummer 20 en 144 is klaar, en normaal gezien zouden de werklui vervolgens in De Bruynlaan en de Sint-Onolfsdijk aan de slag gaan. Later zou nog de rest van de Noordlaan aangepakt worden. Voor de werken werd een rijbaan afgesloten.

De volgende fase gaat echter niet zoals voorzien op 13 juli van start. De werken zijn opgeschort. Daardoor worden ook alle signalisatieborden weer weggenomen en kan het verkeer weer normaal door. Wanneer de werken opnieuw opstarten, is niet duidelijk.