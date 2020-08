Werken Noordlaan in volgende fase: nieuwe reeks verkeersmaatregelen Nele Dooms

26 augustus 2020

17u42 0 Dendermonde De werken op de Noordlaan in Dendermonde gaan deze week een volgende fase in. Dat houdt ook een nieuwe reeks verkeersmaatregelen in. Onder andere de Donckstraat wordt afgesloten voor het verkeer.

Een aannemer is al sinds juni op de Noordlaan bezig met de aanleg van een nieuw elektriciteitsnetwerk en glasvezelkabel. Al twee fases zijn achter de rug. Van 27 augustus tot en met 18 september voert de firma Wagro de derde fase van de werken uit. Daarbij zijn werklui aan de slag vanaf huisnummer 81 tot en met het kruispunt van de Noordlaan met de Gentsesteenweg.

De werken vinden plaats in het voetpad en de parkeerstrook en worden uitgevoerd vanop de busbaan en het fietspad richting kruispunt Mechelsepoort. Om de werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, gelden verschillende verkeersmaatregelen. Er geldt een tijdelijk parkeerverbod over de gehele lengte van de werfzone. Het verkeer in de richting van de Mechelsepoort moet voorsorteren op 1 rijvak. Fietsers in de richting van de Mechelsepoort worden omgeleid via de Gentsesteenweg en de Lodewijk Dosfelstraat. Voor de voetgangers blijft er een doorgang voorzien.

Door de werken wordt de Donckstraat, tussen Gentsesteenweg en Noordlaan, afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van de Noordlaan. Dit gedeelte van de Donckstraat is bijgevolg enkel toegankelijk via de Gentsesteenweg en loopt dood ter hoogte van de Noordlaan. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.