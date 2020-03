Werken moeten voor meer comfort aan spoorweg Boonwijkstraat zorgen Nele Dooms

05 maart 2020

17u27 2

Er zullen deze maand verbeteringswerken plaatsvinden aan de spoorwegovergang in de Boonwijkstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Die wordt uitgerust met comfortabele en onderhoudsvriendelijke materialen. Er komen een geluiddempende bovenbekleding in rubber op de uitwijksporen en onderhoudsvriendelijke betonnen prefabplaten op de hoofdsporen. De werken vinden plaats in opdracht van Infrabel en zullen plaatsvinden van maandagochtend 9 maart tot en met vrijdagnamiddag 3 april. Naar aanleiding hiervan zal de overweg van de Boonwijkstraat afgesloten zijn voor alle verkeer. Ook voetgangers en fietsers mogen niet door. Alle weggebruikers moeten een omleiding volgen. Door het gebruik van zware machines kunnen deze werken ook voor geluidshinder zorgen.