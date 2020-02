Werken in Bakkerstraat door verzakking riooldeksel Nele Dooms

06 februari 2020

Nadat de voorbije weken al extra maatregelen genomen moesten worden omdat de Bakkerstraat in Grembergen te veel extra sluipverkeer te verwerken kreeg door de werken aan de Zeelsebaan, doet er zich nu ook nog eens een verzakking in de straat voor. Een riooldeksel ter hoogte van het kruispunt van de Bakkerstraat met de Leugestraat is weggezakt en dat moet dringend hersteld worden. Een aannemer is daar vandaag, donderdag, mee gestart en zal een week tijd nodig hebben om de klus te klaren. Door de herstellingswerken wordt ter hoogte van de werfzone eenrichtingsverkeer ingevoerd. Chauffeurs die uit de richting van Zele komen, hebben doorgang naar Dendermonde. Het verkeer dat uit de Leugestraat komt, moet een wegomlegging volgen via het Hagewijkpark.