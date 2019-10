Werken gepland aan middeneilanden in Heirbaan Nele Dooms

29 oktober 2019

Er zullen volgende week werken plaatsvinden op de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde. In opdracht van Afdeling Wegen en Verkeer vinden herstellingen plaats aan de middeneilanden op deze weg, tussen de kruispunten met de Resedalaan en de Rozebroekstraat. De aannemer gaat aan de slag op maandag 4 november en moet klaar zijn tegen 8 november. Werklui zullen de dolomiet in de middeneilanden verwijderen en vervangen door beton. Er komen ook wachtbuizen voor nieuwe verkeerssignalisatie. Voor de werken blijft het kruispunt aan de Resedalaan vrij, maar het kruispunt aan de Rozebroekstraat wordt afgesloten. Chauffeurs moeten een omleiding volgen. Inrijden in de Haagstraat is mogelijk, maar er uitrijden richting Heirbaan is tijdelijk verboden. Het doorgaand verkeer zal ter hoogte van de werfzone beurtelings moeten passeren. Dat wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Dat zal voor verkeershinder zorgen. Fietsers en voetgangers behouden een veilige doorgang.