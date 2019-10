Werken gedaan en dus ook verkeersellende op en rond Hoogveld achter de rug Nele Dooms

17 oktober 2019

11u34 0 Dendermonde De verkeersellende op en rond industrieterrein Hoogveld van Dendermonde is achter de rug. De aannemer is net klaar met de herstellingswerken aan het wegdek van de Mecheselsteenweg, vlakbij de rotonde. De weg is weer volledig open voor alle verkeer.

De voorbije dagen was het miserie troef op alle wegen op en rond industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. De werfzone om een verzakking te herstellen was dan maar een paar meter lang, de files die het veroorzaakte tartten alle verbeelding. Chauffeurs moesten tot meer dan een uur aanschuiven voor een rit tussen Dendermonde en Baasrode. Verkeersopstoppingen liepen uit tot ver op alle toegangswegen richting Hoogveld. Weggebruikers ergerden zich bovendien aan de gebrekkige signalisatie om de werken aan te kondigen, zodat iedereen zich vastreed. Uiteindelijk greep de politie in, in een poging om het verkeer beter te stroomlijnen.

Normaal zouden de werken, die uitgevoerd werden in opdracht van de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, tot vrijdagavond duren. Maar gelukkig zijn ze sneller klaar dan verwacht. Het wegdek is momenteel hersteld en zelfs al weer open voor alle verkeer. De verkeersellende is dus achter de rug.

Ook het Dendermondse stadsbestuur zit verveeld met de toestand van de voorbije dagen. “We gaan aandringen bij het Gewest op een vernieuwde procedure om dergelijke miscommunicatie in de toekomst te vermijden”, zegt schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V). “Bedrijven, handelaars en inwoners op een dergelijke manier gijzelen, mag niet meer gebeuren.”