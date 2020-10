Werken aan waternet Kroonveldlaan zorgen voor extra verkeersmaatregelen Nele Dooms

04 oktober 2020

13u36 0 Dendermonde Er zullen van maandag 5 tot vrijdag 9 oktober werken plaatsvinden in de Kroonveldlaan in Dendermonde. Naar aanleiding hiervan worden extra verkeersmaatregelen ingevoerd.

Watermaatschappij Farys laat komende week werken uitvoeren aan het waternetwerk in de Kroonveldlaan. Dat moet uitgebreid en aangepast worden. De werken zullen in drie fasen verlopen.

In een eerste fase is een aannemer aan het werk van aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg tot aan de Kroonveldlaan 9. Chauffeurs moeten zich daar houden aan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Voor fietsers is een omleiding voorzien via de Kolvenierslaan, de Pijnderslaan en de Ommegancklaan. Voetgangers moeten via het parkingcomplex van Carrefour en Brico of de rijbaan oversteken en dan hun weg vervolgen via het voetpad aan de overzijde van de rijbaan.

In een tweede fase is de Kroonveldlaan tussen huisnummers 11 en 27 aan de beurt. In een derde fase volgt de Kroonveldlaan van huisnummer 6 tot 12. Ook aan deze werfzones geldt dan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Chauffeurs moeten beurtelings de werken passeren. Voor de fietsers wordt er een afgebakende corridor naast de werfzone, op de rijbaan, voorzien. Voetgangers moeten de rijbaan oversteken en hun weg vervolgen via het voetpad aan de overzijde van de straat.

