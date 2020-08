Werken aan waternet in Kroonveldlaan gepland voor midden september Nele Dooms

24 augustus 2020

15u31 0 Dendermonde De voorziene werken aan het waternet in de Kroonveldlaan in Dendermonde worden gepland midden september. Een aannemer zal er ongeveer twee weken aan de slag zijn.

Normaal gezien zouden de werken in de Kroonveldlaan deze week, op 26 augustus, beginnen, maar ze zijn uitgesteld. Watermaatschappij Farys meldde het stadsbestuur dat het project pas midden september zal worden uitgevoerd. Een aannemer moet in de straat het waternet uitbreiden en aanpassingswerken uitvoeren.

De werken zullen uitgevoerd worden in vier fasen om voor zo weinig mogelijk hinder te zorgen. In een eerste fase komt het deel van de Kroonveldlaan tussen de Mechelsesteenweg en huisnummer 9 aan de beurt. Ter hoogte van de werfzone is de rijbaan dan versmald en geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Verkeer moet er beurtelings passeren. Fietsers worden omgeleid via de Kolvenierslaan, de Pijnderslaan en de Ommegancklaan. In de volgende fasen komt telkens de rest van de Kroonveldlaan aan de beurt. Ook dat zal telkens wegversmallingen met zich meebrengen.