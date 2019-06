Werken aan verzakking in de Zijpestraat Nele Dooms

04 juni 2019

12u38 2

In de Zijpestraat in Oudegem zijn herstellingswerken gestart aan een verzakking die daar in het wegdek is ontstaan. De rijweg is verzakt ter hoogte van huisnummer 16. Oorzaak is een kapotte riolering. Een aannemer is dinsdag aan de slag gegaan om die riolering te maken. Vervolgens zal ook het wegdek weer hersteld worden. De werken zullen normaal gezien tot donderdag 6 juni duren. Door de herstellingen is er enige verkeershinder. Chauffeurs moeten aan de werfzone beurtelings passeren.