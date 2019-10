Werfzone van enkele meters... maar wel urenlange files: “Eén uur voor zeven kilometer, de laatste drie doe ik te voet” Nele Dooms

16 oktober 2019

08u38 20 Dendermonde Geen doorkomen aan. Dat is de situatie op en rond industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Een aannemer is ter hoogte van de rotonde op de Mechelsesteenweg gestart met herstellingswerken aan het wegdek. Een ‘werf’ van amper enkele meters, maar die wel grote impact heeft op de ochtend- en avondspits. Bestuurders ergeren zich blauw aan de verkeersopstopping en de gebrekkige signalisatie waardoor iedereen zich vastrijdt.

De werfzone zelf om het wegdek af te schrapen en te vernieuwen beslaat slechts enkele luttele meters, maar de verkeersellende die ze met zich meebrengt is gigantisch. Op en rond het industrieterrein Hoogveld staan kilometerslange files. Die ontstonden dinsdagavond tijdens de avondspits en bleken ook tijdens de ochtendspits woensdagochtend een ware hel. Het hele Hoogveld en alle toegangswegen daar naartoe zaten vast. Meer dan een uur aanschuiven van Dendermonde naar Baasrode of omgekeerd, is geen uitzondering.

Geen signalisatie

De lokale politie van Dendermonde vat het op haar Facebookpagina nog eufemistisch samen: “Door wegenwerken zijn er vertragingen mogelijk in de omgeving van het Hoogveld, rotonde. Vermijd deze omgeving en neem alternatieve routes”, klinkt het daar. Alleen lopen die vertragingen dus op tot meer dan een uur. En staan alternatieve routes niet vooraf aangeduid. Van signalisatie die waarschuwt voor de werken is in de wijdere omgeving geen sprake. Alleen op het Hoogveld zelf staat, vlakbij het kruispunt met de Vlassenhout een bord om de omleiding via Vlassenhout en N41 aan te duiden. Maar voor wie daar al aankomt, is het al te laat. Die staat op dat ogenblik al lange tijd in de file, in plaats van ruim vooraf verwittigd te zijn over een alternatieve route.

Verkeersopstoppingen

Bestuurders die vanuit Baasrode komen, ontdekken pas vlak voor de rotonde dat ze niet rechtdoor richting Dendermonde kunnen, maar het Hoogveld moeten opdraaien. Om dan via Vlassenhout en N41 de weg te vervolgen. Dat betekent al een boel extra verkeer op het industrieterrein en bovendien houdt deze verkeersbeweging op de rotonde ook alle verkeer tegen dat vanuit Dendermonde richting Baasrode wil. De verkeersopstoppingen lopen daardoor uit tot op de N41 in Hamme, het hele Hoogveld af tot op de Mandekensstraat en tot op de Baasrodestraat in Baasrode.

Reacties bij boze weggebruikers liegen er dan ook niet om. De ene mist zijn trein naar het werk omdat hij, ondanks een vroeger vertrek woensdagochtend na de ellende van dinsdagavond, toch nog langer moest aanschuiven. Een andere laat zijn wagen aan de kant staan en gaat te voet verder. “Eén uur gereden over zeven kilometer. Nog drie kilometer te gaan. Die doe ik maar te voet”, klinkt het. Velen hekelen bovendien het gebrek aan duidelijk signalisatie. “Het is anders al geen pretje in deze omgeving, met vaak files. Nu is de ellende helemaal compleet”, klinkt het.

De werken duren normaal gezien nog tot vrijdagavond...