Werfkraan op Scheldedijk verrast, maar is vergund en reglementair geplaatst Nele Dooms

28 januari 2020

18u01 0

Een grote werfkraan op de Scheldedijk, niet ver van het kerkje van Vlassenbroek in Dendermonde, verrast dezer dagen menig wandelaar en fietser. Ze staat opgesteld in de graskant langs het jaagpad en maakt de doorgang enigszins smaller. De kraan, in een ongebruikelijk decor van natuur aan de Schelde, staat er naar aanleiding van verbouwingswerken aan een huisje dat beneden de Scheldedijk staat. Voorbijgangers durfden de voorbije dagen al eens opmerkingen maken over het gevaarte. En de moeilijke zichtbaarheid als het donker is, zorgde voor ongerustheid. Sommigen wezen het gevaarte zelfs aan als oorzaak van een valpartij. Het Dendermondse stadsbestuur keek de zaak daarom grondig na. En wat blijkt? De kraan staat er volledig vergund, met akkoord van de Vlaamse Waterweg, verantwoordelijke voor de Scheldedijk. De kraan staat bovendien reglementair geplaatst. Er rest dus maar één goede raad: goed uitkijken en oppassen geblazen.

Meer over Scheldedijk