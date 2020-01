Wereldwinkel viert veertigste verjaardag met filmvoorstelling Nele Dooms

20 januari 2020

16u33 0 Dendermonde De Oxfam Wereldwinkel van Dendermonde viert dit jaar haar veertigste verjaardag. Dat wordt onder andere gevierd met een filmvertoning.

De Wereldwinkel in Dendermonde nam veertig jaar geleden een voorzichtige start. Het was toen niet meer dan een kraam op de wekelijkse marktdag en standjes op verschillende initiatieven. Maar ondertussen zit de winkel al een aantal jaren in een echt winkelpand aan de Oude Vest in het centrum van de stad.

“Een groep gedreven vrijwilligers zorgde voor de uitbouw van het initiatief”, zegt Walter De Ridder. “Dat de stad Dendermonde binnenkort de titel van Fair-Trade-gemeente mag dragen, geeft aan dat onze samenleving gevoeliger wordt voor het principe van eerlijke handel. Maar we zijn er nog niet helemaal. Oxfam-Wereldwinkels blijft zich dan ook voort inzetten voor eerlijke handel: een eerlijk inkomen voor de producenten.”

Het feestjaar voor het veertigjarig bestaan wordt in de kijker gezet met een filmvertoning. Op donderdag 23 januari kunnen liefhebbers kijken naar “Vent du Nord” in Cinema Albert in Sint-Gillis-Dendermonde. De film vertelt het verhaal van Hervé, één van de arbeiders van een schoenfabriek die afgedankt wordt omdat de productie van Frankrijk naar Tunesië verhuist, omdat de lonen daar lager liggen. De voorstelling begint om 20 uur. Toegangskaarten kosten 7 euro.