Welzijnsschakel nodigt uit op toneel over armoede Nele Dooms

18 september 2019

Welzijnsschakel Samenvloeiing, een vereniging uit Dendermonde van een groep vrijwilligers die samen armoede en sociale uitsluiting willen bestrijden, organiseert op vrijdag 20 september de toneelvoorstelling ‘Ik ben iemand/niemand’. Het theaterstuk geeft een beeld van de problematiek rond generatie-armoede. Daarna volgt nog een getuigenis van een ervaringsdeskundige, over een realiteit waarin zovelen leven in onze maatschappij. ‘Ik ben iemand/niemand’ is het waargebeurde verhaal van Emilie en haar gezin. Het aangrijpende toneelstuk is gebaseerd op de roman over haar leven. “Het is een aanrader voor vrijwilligers, toneelliefhebbers, armoedebestrijdingsorganisaties en hulpverleners, sociaal culturele verenigingen, scholen en leerkrachten”, klinkt het bij Welzijnsschakel. De voorstelling start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Otterstraat in Sint-Gillis. Toegangskaarten kosten 10 euro. Info en reservatie: info@samenvloeiing.be.