Welzijnsraad zet in op Seniorenweek met theatervoorstelling Nele Dooms

08 november 2019

De Welzijnsraad van Dendermonde, die zich inzet voor senioren en personen met een beperking, laat de jaarlijkse Seniorenweek niet onopgemerkt passeren. De raad nodigt daarom Theater Paljas uit. De acteurs brengen op woensdag 13 november de voorstelling “Oude koeien aan de Costa del Sol”. In de hoofdrollen spelen Karin Jacobs, Vera Puts en Eric Goris. De voorstelling begint om 14 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 10 euro. Die zijn te verkrijgen in de lokale dienstencentra Zilverpand in Dendermonde, Zonnebloem in Sint-Gillis-Dendermonde en ‘t Plein in Baasrode. Om de Seniorenweek voort te zetten, vinden in de periode tussen 15 en 28 november nog allerlei optredens plaats in de verschillende woonzorgcentra van de stad. Info: reinhold.verleyen@proximus.be of 052/21.58.78.