Welk project haalt het? Iedereen kan stemmen op favoriete idee voor burgerbudget Nele Dooms

17 augustus 2020

17u12 0 Dendermonde Een vernieuwd speelplein De Vliet, een fitness in openlucht, een hypecourt in Grembergen, een skatepark in Oudegem of één van de andere 14 geselecteerde ideeën: waar moet het burgerbudget van het Dendermondse stadsbestuur naartoe gaan? Dat mogen de inwoners van de stad zelf kiezen. Stemmen kan vanaf nu.

Dendermonde lanceerde dit jaar het “burgerbudget”. Daarmee kunnen inwoners centen krijgen om eigen ideeën uit te werken. In totaal valt er 30.000 euro te verdelen. “De stad voorziet de centen en de inwoners kunnen er mee aan de slag om hun idee uit te werken”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Belangrijk is wel dat het project een maatschappelijk belang moet dienen.”

De voorbije weken kwamen heel wat leuke initiatieven binnen. In totaal werden er via het digitaal participatieplatform “Denk mee(r) voor Dendermonde” 60 ideeën ingediend. Uiteindelijk gaan nu veertien ideeën die voldoen aan alle voorwaarden door naar de stemronde. Inwoners kunnen kiezen voor gezelschapsspellen lenen in de bib, dansen op de Grote Markt, een burenbank op het pleintje in de wijk Winningen in Grembergen, Trottoir Tomate of Trottoir in’t Groen, een burenbank met paviljoen, Speelplein De Vliet 2.0 in Baasrode, een opfrissing van speelpleintjes in Oudegem, een skatepark in Oudegem, een speeltuin op het Burgemeester Paul Hendrickxplein, een autodeelpunt op de parking Molenberg in Baasrode, een fitness in openlucht, een hypecourt in Grembergen, een Finse piste in Grembergen of onderhoud van voetpaden in de buurt van zwembad Olympos.

Iedereen kan op drie projecten stemmen of zijn drie stemmen op hetzelfde idee uitbrengen. Kiezen kan tot 15 september. “Vanaf 100 stemmen gaat het idee door naar de volgende ronde”, zegt Dierick. “Dan screent en bespreekt de beoordelingscommissie de ideeën. De commissie bepaalt kritisch welke projecten de stad ten goede komt en dus zullen worden uitgevoerd.”