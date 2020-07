Wel kermissen, geen jaarmarkten deze zomer en najaar Nele Dooms

17 juli 2020

18u27 0 Dendermonde De kermissen kunnen plaatsvinden. De jaarmarkten slaan een jaar over. Dat heeft het stadsbestuur van Dendermonde beslist. Dat gebeurde in overleg met de lokale veiligheidscel, in kader van de coronacrisis.

Groot-Dendermonde kent in de zomer- en najaarsperiode doorgaans nog een hele reeks kermissen en jaarmarkten op verschillende plaatsen. Naar aanleiding van de coronacrisis boog de lokale veiligheidscel zich over de organisatie ervan.

Eerste conclusie is dat de kermissen de komenden maanden kunnen doorgaan. Daarover is overleg geweest met verschillende feest- en kermiscomités en een delegatie foorkramers. Dendermonde Kermis eind augustus zal de eerste zijn die plaatsvindt sinds de uitbraak van corona. In september volgen Oudegem, Sint-Gillis, Grembergen, Schoonaarde en Baasrode. In oktober is er nog een laatste kermis, opnieuw in het centrum. Zowel voor kermiskramers als bezoekers geldt de verplichting om een mondmasker te dragen.

Voor de verschillende jaarmarkten en kinderjaarmarkten is er minder goed nieuws. Dat blijkt veel moeilijker om in veilige omstandigheden te laten verlopen. Daarom is in overleg met alle betrokkenen geoordeeld om geen risico’s te nemen en alle jaarmarkten van 2020 te annuleren. Ook grootschalige evenementen die gekoppeld zijn aan een kermis of jaarmarkt kunnen niet doorgaan.

Eerder was dat al bekend dat er dit jaar geen Katuit, Bloemencorso of Kermisdinsdag zal zijn. Maar Dendermonde zal het ook moeten stellen zonder Walking Dender, Gouden Petattenworp en Reuzenstoeten in Oudegem, Grembergen en Baasrode. Diverse feestcomités onderzoeken nu of kleinere en veilige feestconcepten haalbaar zijn.