Wel degelijk blauwalgen in Brusselse Forten en vijver Wastijnepark Nele Dooms

01 augustus 2019

Het zijn wel degelijk giftige blauwalgen die in de Brusselse Forten in Dendermonde en de vijver in het Wastijnepark aan de Serbosstraat in Sint-Gillis aangetroffen zijn. Dat blijkt uit de resultaten van de stalen die het Dendermondse stadsbestuur van de algen liet nemen toen ze eerder deze week ontdekt werden. Omdat blauwalgen toxisch zijn, is elke vorm van waterrecreatie, zoals vissen en roeien, en watercaptatie uit de Brusselse Forten en de vijver in het Wastijnepark verboden, net als zwemmen. De algen kunnen immers voor irritaties aan ogen en huid zorgen. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. De bloei van de blauwalgen wordt veroorzaakt door de aanhoudende hoge temperaturen en een teveel aan voedingstoffen in het water. Ze vormen aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt.