Wekelijkse marktdag bezoeken kan cadeaubonnen opleveren dankzij actie “doe lokaal” Nele Dooms

04 oktober 2020

13u45 0 Dendermonde Wie de komende week de wekelijkse marktdag in Dendermonde of Baasrode bezoekt, kan Dendermondse cadeaubonnen winnen. Daarvoor delen de marktkramers spaarkaarten uit. Dendermonde doet zo mee aan de provinciale actie “Week van de Markt: doe lokaal!”.

De provincie Oost-Vlaanderen en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen lanceerden de campagne “Doe lokaal” om inwoners te sensibiliseren bij lokale handelaars te shoppen. Ook de openbare markten worden daarbij extra in de kijker gezet. Daarvoor is de “Week van de Markt” van 5 tot en met 11 oktober in het leven geroepen, met extra aandacht voor beleving en gezelligheid op en rond de markt met speciale acties en randanimatie.

In Dendermonde betekent dit dat tijdens de wekelijkse maandagmarkt in Dendermonde op 5 oktober en de woensdagmarkt in Baasrode op 7 oktober, marktkramers spaarkaarten uitdelen. “Bij elke aankoop aan een kraam kunnen de bezoekers stempels verzamelen”, zegt schepen Martine van Hauwermeiren. “Wie drie verschillende stempels van drie verschillende kramen verzamelt, kan deelnemen aan de wedstrijd door de spaarkaart in de urne aan het Administratief Centrum te droppen.”

De urne staat opgesteld naast de foodtruck van de provincie Oost-Vlaanderen, in de Franz Courtensstraat. Er zijn Dendermondse cadeaubonnen te winnen met een waarde van 250, 100 en 50 euro. De trekking van de winnaars gebeurt op 9 oktober.