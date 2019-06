Wegverzakking in Dokter Haekstraat door breuk in riolering Nele Dooms

24 juni 2019

In de Dokter Haekstraat in Grembergen is het oppassen geblazen. Door een breuk in de leiding van de hoofdriolering is een deel onder het wegdek weggespoeld en een verzakking in de rijweg ontstaan. Het heuvel doet zich voor ter hoogte van huisnummer 44. De zone is momenteel afgebakend met hekken, in afwachting van een herstelling. Een aannemer zal zo spoedig mogelijk de werken uitvoeren. Tot zo lang roept het stadsbestuur weggebruikers op om voorzichtig te zijn in de straat.