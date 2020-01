Wegversmalling aan kruispunt Denstraat met N41 Nele Dooms

06 januari 2020

13u14 0

Het verkeer ter hoogte van het kruispunt van de Denstraat met de N41 in Grembergen moet er de komende dagen langs versmalde rijstroken rijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat op deze plaats immers detectielussen slijpen in het wegdek voor het aansturen van de bestaande flitspalen. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar de rijweg wordt voor deze werken plaatselijk versmald. Daardoor is verkeershinder mogelijk. De werken zullen tot 10 januari duren.