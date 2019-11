Wegenwerken N41 schieten op: al twee stroken asfalt vernieuwd, zaterdag weg weer open Nele Dooms

06 november 2019

17u27 0 Dendermonde De wegenwerken op de N41, ter hoogte van het kruispunt met de Denstraat, in Grembergen schieten goed op. Het project veroorzaakte de voorbije dagen al flink wat verkeersellende in en rond Grembergen, maar door onder andere extra inspanningen van de lokale politie is de situatie wel al wat verbeterd. Zaterdag moet alles achter de rug zijn.

De aannemer startte maandagochtend tijdens de ochtendspits met werken om een nieuwe laag asfalt te voorzien op de N41, aan beide zijden van het kruispunt met de Denstraat. Daar moet later ook nieuwe markering opkomen, met één doel: meer fietsveiligheid. Alleen veroorzaakten de werken een verkeersinfarct in Grembergen.

Ondertussen zijn de twee stroken van de Denstraat aan beide kanten van de N41 geasfalteerd. Donderdag wordt het oude stuk asfalt richting Hamme weggeschraapt. Vervolgens krijgt dat stuk weg op vrijdag een nieuwe laag asfalt. Normaal gezien zou zaterdag dan de belijning gebeuren en wordt de N41 weer opengesteld voor alle verkeer.

Hoewel het nog steeds aanschuiven geblazen is op de wegen in en rond Grembergen, bleek de wachttijd woensdagochtend toch al “meer aanvaardbaar”. Die bedroeg toen ongeveer een kwartier voor het verkeer vanuit Zele. Maandag liep dat voor veel bestuurders nog op tot ruim twee uur.

“Ondertussen roepen we bestuurders op om toch zo weinig mogelijk zijstraten te gebruiken om toch maar dat minuutje sneller te kunnen zijn”, zegt korpschef Patrick Feys. “Dat is niet goed voor de verkeersveiligheid. Ook doorsteken via de fietssnelweg is zeker geen goed idee. Daarvoor schreef onze verkeersdienst als zes pv’s uit.”