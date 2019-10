Wegen en Verkeer plant fietssuggestiestroken in Zandstraat in 2020 Nele Dooms

24 oktober 2019

16u34 1 Dendermonde De langverwachte fietssuggestiestroken in de Zandstraat in Appels zullen in 2020 gerealiseerd worden. Dat blijkt uit een antwoord van de Afdeling Wegen en Verkeer op een mail van bezorgde buurtbewoners.

De Zandstraat in Appels is erg druk, maar fietspaden zijn er niet en de weg is smal. Daardoor laveren fietsers tussen de vele auto’s en vrachtwagens, met allerlei gevaarlijke situaties tot gevolg. De Zandstraat is één van de meest verkeersonveilige wegen in de stad. Het Dendermondse stadsbestuur vraagt al lang bij het Vlaams Gewest wie verantwoordelijk is voor deze weg, om fietssuggestriestroken aan te leggen. Dat deed het ook voor de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde. Daar zijn de suggestiestroken sinds de start van het nieuwe schooljaar een feit, maar in Appels nog altijd niet. Uit informatie van de Afdeling Wegen en Verkeer blijkt dat het daarvoor nog tot 2020 wachten zal zijn. “Dat jaar leggen wij een nieuwe toplaag aan in de Zandstraat, vanaf de rotonde met de Steenweg op Aalst tot de Lindestraat”, klinkt het daar. “Als het nieuwe wegdek een feit is, worden de fietssuggestiestroken aangelegd op de nieuwe toplaag.”