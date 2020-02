Wegdek Briel herschapen tot vijver door gigantische putten: bewoners vragen om herstellingswerken Nele Dooms

18 februari 2020

12u33 0 Dendermonde Putten in het wegdek die steeds maar groter én dieper worden. Daar vragen bewoners van de Briel in Baasrode een oplossing voor. Na enkele valpartijen met fietsers en bewoners die dreigen niet meer zonder natte voeten in hun woning te geraken, trok oppositieraadslid Stefaan Van Gucht (VB) tijdens de jongste gemeenteraad aan de alarmbel. “Past dit bij de verrottingsstrategie voor de Briel misschien?”, vraagt hij zich luidop af.

Het mag dan al een hele tijd windstil zijn rond de plannen om van den Briel een watergebonden industrieterrein met laad- en loskades te maken, de verloedering slaat er almaar erger toe. Dat laat zich deze winter nog maar eens duidelijk voelen. In het deel van de Briel dat parallel loopt met de Schelde worden putten in het wegdek almaar groter én dieper. De straat heeft er ondertussen meer weg van een vijver dan van een weg.

Bewoners schreven het stadsbestuur aan over deze problematiek. “Deze parallelweg is dé fietsroute tussen Dendermonde en Sint-Amands, maar de jongste tijd kwamen er al verschillende fietsers ten val. Het zoveelste slachtoffer was helemaal nat, had zich bezeerd en al zijn boodschappen lagen in het water”, klinkt het. “Kinderen die met de fiets naar school moeten zijn genoodzaakt een andere, en gevaarlijkere, route te kiezen omdat er haast geen doorkomen aan is door de gigantische plassen.”

De toestand wordt er bovendien almaar erger op, onder andere door het zwaar verkeer dat passeert en de putten nog verder doet uitslijten. “Blijkbaar is alles goed om de verrottingsstrategie in den Briel voort te zetten”, meent raadslid Stefaan Van Gucht (VB). “Alles is goed om de bewoners weg te jagen, in het kader van de realisatie van een watergebonden industrieterrein. Het is terecht dat inwoners de stad mailen en bijgevoegde foto’s liegen er niet om. Tijd dat het stadsbestuur in actie schiet om dit op te lossen.”

Schepen Leen Dierick (CD&V) wijst erop dat de situatie niet eenvoudig is. “We hebben een landmeter ter plaatse gestuurd om na te gaan of deze weg op openbaar domein of privégrond ligt”, zegt ze. “Het blijkt een deel van beide. We zoeken nu verder uit voor het openbaar domein of de stad of de Vlaamse Waterweg hiervoor bevoegd is. Maar ondertussen moet er inderdaad iets gebeuren aan de onveilige toestand. Daarom hebben onze stadsdiensten opdracht gekregen deze putten te gaan vullen.”