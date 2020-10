Wegdek Bevrijdingslaan nog slechter na dan voor herstellingen: stad laat werken opnieuw uitvoeren Nele Dooms

08 oktober 2020

08u59 10 Appels/Dendermonde Werken om scheuren in het wegdek van de Bevrijdingslaan en Eegene in Appels te herstellen, hebben niet het gewenste resultaat. Integendeel, de weg ligt er nog slechter bij dan voordien. In die mate zelfs dat het Dendermondse stadsbestuur contact opnam met opdrachtgever Agentschap Wegen en Verkeer om de klus te laten herdoen. Er komt een nieuwe toplaag.

Een aannemer startte in september met een opknapbeurt voor de Bevrijdingslaan en Eegene. Het wegdek daar vertoont immers heel wat scheuren en die moest de aannemer herstellen. Tegelijkertijd moesten asfalteringswerken uitgevoerd worden. De herstellingen werden in fases voorzien en zouden tot midden november in beslag nemen.

De aannemer is op dit ogenblik dus nog altijd bezig met de werken, maar nu al blijkt dat het resultaat niet het gewenste effect heeft. “De herstellingen zijn gewoon niet goed uitgevoerd”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “In plaats van scheuren telt het wegdek nu ontelbare oneffenheden. Die zorgen voor schokken, trillingen en geluidshinder. Omdat dit niet door de beugel kan, hebben we contact opgenomen met het Agentschap Wegen en Verkeer dat er een degelijk herstel moet komen.”

Opnieuw beginnen

De aannemer zal de stukken wegdek die hij al onder handen nam opnieuw moeten doen. “Op de al herstelde stukken rijbaan komt een nieuwe toplaag, waarbij de voegen ingezaagd en opgevuld worden zodat ze gecontroleerd kunnen scheuren”, weet Dierick. “De andere scheuren in de stukken die nog niet hersteld werden, worden ingezaagd en opgevuld. Zo zullen er geen oneffenheden zijn als de klus helemaal geklaard is.”

De einddatum van de werken blijft voorzien op 10 november. Er wordt gewerkt in fasen over korte afstanden om de werkzones te beperken. Verkeer moet er beurtelings passeren, aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Er geldt een parkeerverbod aan de werfzone en een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.