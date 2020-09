Wegdek Bevrijdingslaan krijgt opknapbeurt Nele Dooms

21 september 2020

17u02 0 Appels Het wegdek van de Bevrijdingslaan en de Eegene in Appels krijgt een opknapbeurt. De werken starten op 25 september en zullen tot midden november duren. Dit zal voor verkeershinder zorgen.

De Bevrijdingslaan en de Eegene verkeren momenteel niet in goede staat. Het wegdek vertoont verschillende scheuren. Daarom is een aannemer aangeduid die deze scheuren in de rijbaan moet herstellen en tegelijkertijd asfalteringswerken uitvoeren.

De werfzone zal zich situeren van aan de Bevrijdingslaan huisnummer 71 tot de Eegene huisnummer 64. De opknapbeurt, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, start op vrijdag 25 september en zal duren tot en met 10 november.

Het verkeer zal ter hoogte van de werfzonde beurtelings moeten passeren. Dat zal geregeld worden aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Er gelden een parkeerverbod en een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur. Voor fietsers en voetgangers is er altijd doorgang.