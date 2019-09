Weet Wat Waait op dauwtrip door natuurlandschap als actie tegen windmolens Nele Dooms

15 september 2019

09u59 0

Met zo’n tachtig gelijkgezinde inwoners van Grembergen trok het actiecomité Weet Wat Waait zondagochtend op dauwtrip door het mooie natuurlandschap van Grembergen. De vereniging organiseerde hiermee een alternatieve vorm van protest tegen de eventuele komst van twee nieuwe windturbines in de buurt. Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, wil die inplanten langs de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat. Maar veel bewoners van de buurt vinden dat geen goede locatie. “We hebben natuurlijk niets tegen groene energie en windmolens op zich, maar niet ten koste van gezondheid, buurt en natuur. Het zullen mastodonten van windturbines zijn en te dicht bij de woningen. Om te tonen welke impact die zullen hebben op de mooie natuur die wij hier in de omgeving hebben, organiseren we een ochtendwandeling in de buurt van Lomeerstraat.” De dauwtrip afsluiten, gebeurde met een ontbijt. Ondertussen loopt er ook een petitie tegen de komst van de windmolens. Weet Wat Waait plant aanstaande woensdagavond ook een protestactie aan het stadhuis, voor de start van de gemeenteraad.