Weer wekelijkse marktdag: Kleiner, maar divers aanbod en maximum 375 bezoekers tegelijk Nele Dooms

25 mei 2020

15u00 0 Dendermonde Er kan opnieuw naar de markt gegaan worden in Dendermonde. De dienst Middenstand werkte daar een plan van aanpak voor uit, dat goedgekeurd werd door de Veiligheidscel van de stad. “De wekelijkse marktdag op maandag is kleiner, maar er is wel gelet op een divers aanbod”, klinkt het. Een eerste marktdag verliep vlot.

Vijftig marktkramen kregen maandagvoormiddag een plaats op de Oude Vest. Bezoekers konden hun marktbezoek starten aan de kant van Café Akademie om dan door de Oude Vest hun weg te vervolgen tot de rotonde met de Brusselstraat. Aan de toegang stond stadspersoneel klaar om uitleg te geven over het eenrichtingssysteem, bezoekers te tellen en handontsmetting ter beschikking te stellen. Ook aan het einde van de markt werd geteld en handen ontsmet. Tussendoor liepen figuranten over het parcours in fluo outfit om aanwezigen op ludieke manier te wijzen op de anderhalve meter afstand die aangehouden moet blijven.

Op de maandagmarkt in Dendermonde worden maximaal 375 bezoekers toegelaten. “Dat aantal is bepaald volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad”, zegt marktleidster Claudia Scholliers. “Het lukt hier aardig om alles in goede banen te leiden. Het maximumaantal werd in de loop van de voormiddag even bereikt en dan was het wachten voor nieuwkomers tot andere marktgangers alweer het parcours verlaten hadden. Maar zelfs op de drukste momenten was het geen probleem om overal voldoende social distancing te waarborgen.”

Voor veel Dendermondenaren was de terugkeer van de maandagmarkt een aangename afwisseling. Van dat gedacht waren ook Kris Legroux en zijn vrouw An De Waele. “We zitten al zo lang in ons kot”, zeggen ze. “Het doet echt deugd om eens buiten te zijn. We blijven natuurlijk voorzichtig, maar eens andere mensen zien dan je eigen bubbel is plezant. Het is leuk hier eens rond te lopen. We hadden niet echt iets nodig, maar kochten wel een kip aan ‘t spit.”

Lottrekking met gerechtsdeurwaarder

Met een toegelaten maximum van vijftig kramen, moest er in het aanbod van de Dendermondse markt wel stevig gesnoeid worden. Normaal staan er immers wekelijks ruim 130 kramen op maandag in de Ros Beiaardstad. De vijftig daarvan die wel mochten komen, werden bepaald via lottrekking in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder. “Dat zorgt ervoor dat er ook wel een aantal marktkramers ontgoocheld is, maar het is gewoon de eerlijkste manier”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Voor hamburgerkramen, wafelkramen en loempiakramen hadden we sowieso al beslist dat die niet konden deelnemen, omdat daar nogal snel volk aan samentroept. Ook demonstranten of marktkramers zonder abonnement worden voorlopig niet toegelaten. Voor de overige kramen vonden we dat we dit niet konden beperken tot alleen voedingskramen en zijn ook andere verkopers uitgeloot. Zo creëren we een kleinere markt, maar wel met een divers aanbod.”

Dat aanbod blijft nu behouden tot een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Een lijst van de deelnemende marktkramers is te vinden www.dendermonde.be/maandagmarkt. Ook de wekelijks markt op op het Dorpsplein in Baasrode vindt opnieuw plaats, elke woensdag van 13 tot 17 uur. Hier zijn de marktkramers te vinden die gewoontegetrouw hier staan. Er worden maximum 35 bezoekers tegelijk toegelaten. Ook de bloemenmarkten zijn weer op post in Dendermonde, Schoonaarde en Oudegem, op zondag. Aangezien deze markten bestaan uit 1 tot 3 kramen, nemen de marktkramers hier zelf de nodige maatregelen.