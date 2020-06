Weer plonsen in zwembad Olympos vanaf juli, maar reserveren is verplicht Nele Dooms

25 juni 2020

16u04 3 Dendermonde Er is een volledig reservatiesysteem uitgewerkt om te gaan zwemmen in stedelijk zwem- en recreatiebad Olympos in Dendermonde. Dat opent vanaf woensdag 1 juli weer de deuren. Een reservatie geeft recht op één uur zwemmen.

Van de Nationale Veiligheidsraad mogen zwembaden vanaf juli de deuren weer openen en dus zet Dendermonde ook die van zwembad Olympos, aan de Leopoldlaan, weer open. Wie wil zwemmen, moet vooraf naar het zwembad bellen om te reserveren. Dat is de komende dagen mogelijk tussen 9 en 16 uur. Vanaf 1 juli kan het alle werkdagen van 9 tot 21 uur en in het weekend van 9 tot 17 uur.

“Wie gereserveerd heeft, en dat moet minstens één dag vooraf, kan één uur zwemmen”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Er is vijftien minuten gerekend om iedereen binnen te laten, met vervolgens één uur om te zwemmen en weer vijftien minuten om de kleedplaatsen te verlaten. Liefhebbers mogen maximum één keer per dag komen zwemmen. Wie komt, moet zijn zwemkledij thuis al aantrekken, onder de gewone kleren. Zo verloopt het uitkleden snel.”

Kinderen betalen 3,50 euro per zwembeurt en volwassenen 4 euro. Alle baden zijn open. De automaten, douches, stoombaden, whirlpools en ligweide blijven wel gesloten. Groepen worden voorlopig niet toegelaten. “We roepen alle zwemmers op om zich verantwoordelijk te gedragen en deze regels na te leven”, zegt Cleemput. “Ook de redders zien hier nauwlettend op toe. Alle abonnementen en beurtenkaarten worden automatisch verlengd met 3,5 maanden. Dat is de totale duur dat het zwembad gesloten is geweest.”