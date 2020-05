Weer marktdag op maandag in Ros Beiaardstad: wel van 132 naar 50 kramen Nele Dooms

14 mei 2020

15u45 26 Dendermonde Er zal weer naar de wekelijkse markt op maandag gegaan kunnen worden in Dendermonde. Niet vanaf 18 mei zoals de Nationale Veiligheidsraad mogelijk maakt, maar wel vanaf 25 mei. Er zullen wel maar 50 kramen in plaats van de gebruikelijke meer dan 130 te vinden zijn.

Elke maandagvoormiddag is het marktdag in Dendermonde, maar door de coronacrisis werd dat gebeuren al een aantal weken geleden stopgezet. De Nationale Veiligheidsraad besliste deze week dat er, met instemming van de lokale besturen, wel opnieuw markten mogen plaatsvinden. Daar speelt Dendermonde nu op in.

“We voorzien de eerste maandagmarkt op maandag 25 mei”, zegt schepen van Markten Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Dit geeft ons de nodige tijd om de markt goed voor te bereiden, in samenspraak met de marktkramers. Op dit moment zijn de gedetailleerde richtlijnen voor een veilige marktorganisatie nog niet gekend, waardoor een herstart op maandag 18 mei organisatorisch niet haalbaar is. Tegen 25 mei moet dat wel mogelijk zijn.”

Circulatieplan

De normale maandagmarkt in Dendermonde-centrum telt doorgaans 132 kramen. Bij de heropstart mogen dat er nog maximum 50 zijn. “Daarover zal overleg plaatsvinden met de handelaars”, zegt Van Hauwermeiren. “We moeten ook zorgen voor een circulatieplan en de veiligheidsafstand moet overal en altijd worden gerespecteerd. Een mondmasker is verplicht voor de marktkramers en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.”

De wekelijkse marktdag op woensdag in Baasrode zal vanaf woensdag 20 mei weer mogen plaatsvinden. De bloemenmarkten op de Groene Dender in Dendermonde-centrum, in Oudegem en in Schoonaarde kunnen vanaf zondag 24 mei weer. Ook vergunde ambulante handel, zoals bijvoorbeeld eet- of voedselkramen die langs de kant van de weg staan, is vanaf 18 mei toegelaten.