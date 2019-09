Weer doorgang voor alle verkeer aan kruispunt Denstraat Nele Dooms

20 september 2019

Er is weer doorgang mogelijk voor alle verkeer aan het kruispunt van de Denstraat met de N41 in Grembergen. De voorbije weken was dit afgesloten omdat er nieuwe fietspaden gerealiseerd werden. Die moeten de veiligheid van de zwakke weggebruikers op dit gevaarlijke kruispunt verbeteren. Ook de verkeerslichten aan de oversteekplaats werden aangepast. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet dit project uitvoeren op aandringen van het Dendermondse stadsbestuur. De werken startten al op maandag 9 september veroorzaakten verkeershinder. Omdat bestuurders vanuit de Smidsestraat en de Gaverstraat in de richting van de N41 een omleiding moesten volgen via Gaverstraat, Hamsesteenweg en Dendermondsesteenweg, zorgde dat in die omgeving voor opstoppingen. Dat is nu verleden tijd.