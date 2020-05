Weer beperkt bezoek toegelaten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

29 mei 2020

15u21 10 Dendermonde Er zal vanaf volgende week, dinsdag 2 juni, weer bezoek toegelaten zijn in het Algemeen Ziekenhuis van Dendermonde. Dat wordt weer in beperkte mate mogelijk. “We doen dit voor het welzijn van de opgenomen patiënten”, klinkt het.

“We willen voor langdurig opgenomen patiënten en hun familie bezoek mogelijk maken”, zegt algemeen directeur van Sint-Blasius Karen Pieters. “Tegelijk blijven we voorzichtig. Elke burger kan immers besmet zijn met COVID-19, ook zonder het te weten. Daarom gelden strikte regels en vragen wij alle bezoekers deze regels met de grootste nauwgezetheid toe te passen. Wij rekenen op ieders burgerzin om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en hopen zo alle patiënten maximaal te beschermen.”

Dezelfde persoon

Bij een korte opname van enkele dagen blijft bezoek absoluut afgeraden. Bij patiënten die langer in het ziekenhuis verblijven, kan het wel. Bezoek is mogelijk elke dag tussen 18 en 20 uur, voor maximaal 1 uur. Er is 1 bezoeker per patiënt per dag mogelijk, liefst altijd dezelfde persoon. Bij patiënten ouder dan 75 jaar en op Intensieve Zorgen is het sowieso verplicht dat het altijd dezelfde bezoeker is. Bezoekers moeten een eigen mondmasker dragen en hun handen ontsmetten. Daarbij mogen ze alleen plaatsnemen op een klapstoel op voldoende afstand van de patiënt.