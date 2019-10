Weekendtips: eindejaarsshoppen in Verbeke Foundation en poëzie op zondagmorgen Lieke D'hondt

31 oktober 2019

09u23 0 Dendermonde Nog geen idee wat te doen in het Allerheiligenweekend? Deze vijf activiteiten zijn een bezoekje waard. Van muziek en poëzie tot een stevig ritje op de mountainbike, er is voor elk wat wils.

Reveil in Aalst

Het kerkhof in Aalst is vrijdag de perfecte locatie voor een moment van bezinning met muziek, verhalen en poëzie. Reveil brengt er vanaf 17 uur optredens van onder andere KTS, Jannes De Schrijver en dichter Konrad Stragier. Meer informatie over de Reveil-evenementen vind je op www.facebook.com/reveilvlaanderen.

Poëzie op zondagmorgen in Sint-Niklaas

Een vleugje poëzie: ideaal om een rustige zondag in te zetten. In het CC Sint-Niklaas laten woordkunstenaars Hind Eljadid en Astrid Haerens ons hun wereld zien op een erg poëtische manier. Ze beginnen eraan om 10.30 uur in De Foyer van het cultuurcentrum.

Bospark Classic in Lokeren

Mag het wat sportiever in het Allerheiligenweekend? Dan is de Bospark Classic in Lokeren de ideale uitstap. Met mountainbike doorkruisen de deelnemers het Waasland over een parcours van 32 of 50 kilometer. Achteraf is er nog tijd om gezellig na te praten. Deelnemen kost vijf euro en inschrijven kan zaterdag tussen 8.30 en 13.30 uur. Alle info op www.bosparkspurters.be.

Muntenbeurs in Dendermonde

Liefhebbers van geschiedenis vinden zaterdag hun gading op de muntenbeurs in ’t Klokske in de Pijnderslaan in Dendermonde. De expo en veiling over het gebruik van rantsoeneringszegels tijdens de Tweede Wereldoorlog begint om 12 uur en is gratis.

MART in Kemzeke

In Kemzeke kun je dit weekend op stap met de hele familie. Tijdens MART, een pop-upevenement met winkels, ateliers en culturele activiteiten. Cadeautjes kopen voor eindejaar, kledij-inspiratie opdoen, een theatervoorstelling meepikken of proeven bij verschillende foodtrucks: het kan twee dagen lang in het openluchtmuseum Verbeke Foundation. Een ticket kopen kan via https://m-art.be/tickets. In voorverkoop betaal je 14 euro, aan de kassa 17.