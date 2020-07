Waterstuw moet vochtig grasland in natuurgebied Meirdam herstellen Nele Dooms

13 juli 2020

14u31 0 Dendermonde De dotterbloemen in het natuurgebied Meirdam krijgen weer extra kansen om zich te ontwikkelen. Natuurpunt plaatste een houten waterstuw in het gebied. Dat moet de graslanden vochtig houden.

Net zoals veel andere plaatsen in Vlaanderen heeft het natuurgebied Meirdam in Dendermonde de jongste tijd te kampen met een te laag waterpeil. Dat zakte de voorbije jaren gestaag door droogte en het kunstmatig wegpompen van water. “Door het wegpompen van water in de winter en in het voorjaar worden waterstanden kunstmatig laag gehouden en komen de graslanden nog amper onder water te staan”, legt Matthias Strubbe van Natuurpunt uit. “Door die verdroging verdween ook typische plantengroei in het gebied. Het zijn immers net de natte condities die van belang zijn voor het voortbestaan van dotterbloemgraslanden.”

Dotterbloem

“Soorten van dotterbloemgraslanden als pijptorkruid en dotterbloem hebben namelijk het liefst dat het grondwater tot net aan hun wortels komt in het voorjaar”, legt Strubbe uit. “Ook in de zomer mag het water niet te diep wegzakken. Resultaat van de verdroging is dat we de soorten momenteel enkel nog terugvinden op de oevers van sloten.”

Waterbuffer

Om het tij te keren en de dotterbloemgraslanden te herstellen, heeft Natuurpunt een waterstuw geplaatst. Daarmee kan water langer vast gehouden worden in de sloot en in de bodem van de graslanden ernaast. Dat zal ervoor zorgen dat de omliggende graslanden langer vochtig blijven en in de winter zelfs weer even kunnen overstromen. “De polder kan zo ook dienst doen als waterbuffer”, zegt Strubbe. “Polders overstroombaar maken kan een deel van de oplossing vormen voor de problemen met droogte. Hogere waterpeilen in de winter kan de vraag naar water in de zomer beperken. Grote oppervlaktes natuurlijk grasland zijn bovendien belangrijk voor het klimaat.”

Natuurpunt Dendermonding kon dit project realiseren dankzij de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Schelde-Durme.