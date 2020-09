Wateroverlast, droogte en wat dat betekent voor Dendervallei hele maand te ontdekken in openlucht expo Nele Dooms

03 september 2020

15u18 2 Dendermonde/Lebbeke ‘Ruimte voor Water’. Onder die titel is sinds deze week in negen gemeenten van de Dendervallei een openlucht tentoonstelling te bekijken. Bezoekers krijgen meer info over de uitdagingen en kansen die op tafel liggen om met overstromingen en droogte om te gaan. Via postkaartjes in de brievenbus en op openbare plekken worden bewoners uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen. In regio Dendermonde is de expo op twee locaties te vinden.

De pop-up tentoonstelling zet de overstromingsgevoelige Dendervallei in de kijker. Het initiatief gaat uit van de Vlaamse Waterweg. Die is volop bezig om het Strategisch Plan ruimte voor Water Dendervallei uit te werken. Daarbij wordt gezocht naar oplossingen voor de overstromingsproblemen, vanuit de idee dat die ook troeven kunnen bieden voor natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie. Tegelijk wordt ook rekening gehouden met lange periodes van droogte, die eveneens voor mogelijkheden kunnen zorgen. Om ook inwoners bij het thema te betrekken is een infotentoonstelling uitgewerkt. Die is samengesteld uit zandzakjes en grote infopanelen.

De expo is een hele maand september te vinden op diverse plaatsen in de ruime regio. In Dendermonde is de tentoonstelling te bezoeken aan de nieuwe Zwijvekebrug aan de Oude Dender, op de ontsluitingsweg van de nieuwe gevangenis. In Lebbeke staat de expo opgesteld aan de rechteroever van Denderbelle Sas.