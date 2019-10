Wat als de ondergrondse glasbol vol zit en niet geledigd raakt.... Nele Dooms

29 oktober 2019

14u53 2 Dendermonde Vreselijk zicht op het grasplein in de Begijnhoflaan, vlakbij het Sas in hartje Dendermonde. Glazen flessen domineren er het zicht. Inwoners droppen ze naast de opening van de ondergrondse glasbol omdat.... die al lange tijd vol zit en maar niet geledigd raakt. De vrachtwagen die daarvoor verantwoordelijk is, kan immers niet parkeren aan de site.

Het doel is nobel: ondergrondse glasbollen moeten de netheid van dergelijke sites ten goede komen. Waar een container ondergronds zit, zijn sluikstorters immers doorgaans minder geneigd om afval achter te laten omdat ze het niet kunnen verstoppen. Ondergrondse sites beperken bovendien de visuele hinder. En door de kleinere opening kan er geen ander afval dan glazen flessen en bokalen in terecht.

Alleen draait dit op de glasbolsite aan de Begijnhoflaan, vlakbij het Sas in Dendermonde, wel even anders uit. De omgeving puilt er werkelijk uit van tientallen en tientallen glazen flessen, allemaal opgesteld rond de opening van de ondergrondse containers. Voor buurtbewoners en voorbijgangers is het een lelijke doorn in het oog. “We zien wel dat stadspersoneel de flessen rond de container komt ophalen, maar de container zelf zit vol. Dus binnen de kortste keren staat de site alweer vol”, stellen zij vast.

Geen plaats voor vrachtwagen

Volgens schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA) heeft de situatie alles te maken met een probleem om de ondergrondse glasbollen op deze plaats leeg te maken. “Normaal moet dat gebeuren elke woensdag tussen 7 en 11 uur”, zegt hij. “Alleen komt de vrachtwagen die hiervoor dient dan aan en kan hij zich niet opstellen aan de site, omdat er allemaal wagens geparkeerd staan. Er moet op deze plaats dan ook een parkeerverbod komen. Dat is al een tijd geleden beslist, maar nog niet uitgevoerd op het terrein. Personeel van onze technische dienst heeft het erg druk. In afwachting van een realisatie zullen we nu tijdelijke verkeersborden voor een parkeerverbod plaatsen.”

Al heeft Meremans wel nog één bedenking: “Als een container vol is, is het niet de bedoeling het glas er dan rond te zetten”, klinkt het. “Mij lijkt het logisch dat je het glas dan wegbrengt naar een andere glascontainer. De burger heeft hier ook zijn verantwoordelijkheid.”