Warmte in coronatijden: Gerbrand belt oma Diane (85) van uit auto voor haar raam Nele Dooms

15 maart 2020

16u19 102 Dendermonde Familie bezoeken in coronatijden, zeker als ze boven de tachtig zijn, is niet evident. Gerbrand vond er zijn eigen manier op. En oma Diane geniet.

Niet alleen in rusthuizen en ziekenhuizen verblijven bewoners momenteel zonder bezoek door het verbod dat daarvoor is uitgevaardigd door de federale overheid. Ook thuis zitten heel wat senioren alleen zonder bezoek in deze coronatijden. Zij behoren immers tot een risicogroep en geen enkel familielid wil het op zijn geweten hen ziek te maken door een bezoek.

Maar niet dat deze ouderen daardoor geen mens meer te zien hoeven te krijgen. Gerbrand Van Uytvanck uit Lokeren vond daar zijn eigen oplossing voor. “Familiebezoek in dit soort tijden, dat doen we zo”, laat hij weten met een foto uit zijn wagen voor de woning van oma Diane Hermans (85) in Baasrode. Zij staat voor het raam te bellen en te zwaaien naar haar kleinkind. “Het is de gewoonte om tijdens het weekend zo vaak mogelijk eens binnen te springen bij oma”, zegt Gerbrand. “Ook als ik in de buurt moet zijn, breng ik graag een bezoekje. Maar dat kan nu niet fysiek, ik wil geen enkel risico lopen om oma ziek te maken. Maar totaal geen contact meer hebben? Nee, dat kan niet. Daarom nam ik de wagen tot aan haar deur en belde haar op voor een leuk gesprekje en een kus van op afstand.”

En oma Diane? Die genoot met volle teugen. “Dit heeft me werkelijk deugd gedaan”, zegt ze.