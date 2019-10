Wandeltocht brengt verkeersonveilige knelpunten voor zwakke weggebruikers in kaart Nele Dooms

06 oktober 2019

16u57 0 Dendermonde Een twintigtal wandelaars, leden van KVG Grembergen, de Gezinsbond en de Fietsersbond, trokken zondagnamiddag in Grembergen op pad om de verschillende verkeersonveilige knelpunten voor zwakke weggebruikers in kaart te brengen. “Wij verwachten van het beleid dat deze gevaarlijke punten worden aangepakt”, klinkt het.

De wandelaars verzamelden aan de Ganzegavers, vlakbij de kerk van Grembergen. Normaal gezien zou ook een fietstocht plaatsvinden, maar door het slechte weer werd die afgeschaft. “Maar dat doet geen afbreuk aan wat we willen aantonen”, zegt Pier Tielens, voorzitter van de Fietsersbond. “Je veilig in het verkeer bewegen en je comfortabel verplaatsen, is niet overal evident. En dat is zeker het geval voor ouders met kinderen in een buggy, voor mensen die slecht te been zijn, voor mensen met een driewieler, een bakfiets of een aanhangfiets. Ook in Grembergen.”

De actievoerders beseffen wel dat er in Grembergen al één en ander gerealiseerd is op verkeersvlak. Zo kwamen er nieuwe voet- en fietspaden in het centrum ter hoogte van de kerk, is er de recent vernieuwde Hamsesteenweg met het rondpunt naar Waasmunster en Hamme. En het kruispunt van de Denstraat en de N41 richting Moerzeke is veiliger gemaakt voor fietsers.

“Maar toch...”, klinkt het. “Er zijn nog andere plaatsen genoeg waar het wel gevaarlijk is om te fietsen of te stappen. Probeer maar eens met een rolstoel vooruit te geraken op het te smalle voetpad in de Dr. Haekstraat. Welke fietser voelt zich op zijn gemak in de Denstraat en de Smidsestraat? Idem dito op het Grootzand door het slechte fietspad. Putten en barsten bij de vleet. Ook de Martelarenlaan is gevaarlijk: groen licht daar betekent helemaal niet dat je veilig kan oversteken. Als je niet oppast, word je in de rug aangereden door een automobilist. De Bakkerstraat heeft te lijden onder te veel sluipverkeer, vaak tegen te hoge snelheid. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.”

KVG, Gezinsbond en Fietsersbond lijsten de knelpunten op en bezorgen ze aan het stadsbestuur. “We hopen dat ze dringend gaan voor een betere mobiliteit en veiligheid, ook voor de zwakkere weggebruiker”, klinkt het.