Wandeling voor meer vrouw op straat: “Welke stille heldinnen verdienen een straat?” Nele Dooms

04 maart 2020

16u42 0

De vrouwen die sp.a Dendermonde in de rangen heeft, organiseren aanstaande zondag 8 maart een wandeling voor “meer vrouw op straat”. Niet toevallig is het dan ook Internationale Vrouwendag. “Met een wandeling door het stadscentrum van Dendermonde willen we de vrouwen die belangrijk zijn geweest voor onze stad eren”, zegt Tinneke Wauters, één van de initiatiefnemers. “De actie komt voort uit een eerdere oproep in Vlaanderen om meer straatnamen naar vrouwen te noemen. Al te vaak dragen die immers een mannennaam. Nu gaan wij op stap om te bekijken welke Dendermondse vrouwen het verdienen om hun naam aan een eigen straat, plein of park te geven.” De wandeling voor meer vrouw op straat start om 10.30 uur aan het William Bruyninckxpark in Dendermonde. Na de tocht volgt nog een kleine receptie aan de Franz Courtensstraat 9a in Dendermonde-centrum. “Ondertussen mag ook iedereen suggesties doen over welke stille heldinnen in onze stad een straat verdienen”, klinkt het. “Dat kan op onze gelijknamige Facebook-pagina Meer Vrouw Op Straat.”