Wandeling om Spaanse Galgo’s te redden Nele Dooms

29 mei 2019

13u43 6 Dendermonde Gunther Verhelst en Isabelle De Baets (42) organiseren op zondag 2 juni voor het tweede jaar op rij “Grembergen Wandelt!”. De benefiet moet geld in het laatje brengen voor Galgo Save Belgium, die zich bekommert om het lot van Spaanse windhonden die vaak mishandeld worden en in vreselijke omstandigheden leven.

De vereniging redt de dieren uit dodenstations en zoekt dan adoptiegezinnen voor hen. Ook Gunther en Isabelle adopteerden via Galgo Save Belgium een windhond. Een eerste Grembergen Wandelt! vorig jaar was meteen een schot in de roos met zo’n driehonderd deelnemers. De organisatoren hopen dat met een tweede editie minstens te evenaren. Acteur Kürt Rogiers, zelf uit Grembergen én dierenliefhebber, is peter van de benefietactiviteit. Ook hij bevestigde al zijn deelname.

Grembergen Wandelt! omvat naast een wandeling langs trage wegen ook een middagmaal. Om 11 uur start het aperitief en tussen 12 en 14 uur kunnen aanwezigen smullen van warme beenhesp of groenteburger, met aardappelblokjes en groentebuffet. Volwassenen betalen hiervoor 15 euro, kinderen 10 euro. Wandelen kan vanaf 13 uur. Wie mee wil doen aan de gezamenlijke tocht, start om 14 uur. Er zijn wandelingen van 5 kilometer, 7,5 kilometer en 12 kilometer. Alleen wandelen kost 3 euro. Iedereen is welkom in Zaal De Grind, aan de Rootjensweg in Grembergen. Info: www.grembergenwandelt.be.