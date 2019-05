Wandeling langs kunstateliers Nele Dooms

28 mei 2019

13u36 2 Dendermonde Het Davidsfonds van Dendermonde organiseert op zondag 2 juni een wandeling langs drie kunstateliers. Deelnemers kunnen op die manier kennismaken met het werk van Leo De Beul, Hans De Munter en Hugo Van Ransbeeck.

De oudste van het drietal, Leo De Beul, schildert en beeldhouwt en maakte ook van zijn tuin een kunstwerk. Hugo Van Ransbeeck, toont werken in zijn atelier, huis en tuin. Hans De Munter tekent en etst met veel detail. Ook zijn atelier, huis en rozen- en bloementuin vormen samen één kunstwerk. Deelnemen aan de kunstroute kan op zondag 2 juni. Het gaat om een begeleide wandeling van een drietal kilometer. De tocht start om 14 uur aan de Korte Dijkstraat 75 in Dendermonde. Deelnemen kost 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: willemvandenbremt@gmail.com of 0485/96.01.29.