Wandelaar merkt poging inbraak op aan Vredeskapel Koen Baten

08 februari 2020

18u36 0 Dendermonde Inbrekers hebben het vrijdagavond gemunt gehad op de Vredeskapel aan de Stuifstraat in Appels. Een persoon probeerde de kapel open te breken, maar werd betrapt door een wandelaar en ging op de vlucht.

Het is niet de eerste keer dat er vandalisme of braak is vastgesteld aan de kapel in de Stuifstraat. In het verleden werden al meerdere dakpannen op de grond gevonden en probeerden men nog al binnen te breken. Veel valt er in het kapelletje niet te stelen, maar het loopt wel telkens schade op.

De politie werd gisteren verwittigd maar er werd niemand aangetroffen. Wie iets verdacht ziet in de toekomst kan altijd de politie verwittigen.