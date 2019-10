Walvissers Van Haghem steunen G-sport Korfbalclub Appels met cheque van 1.000 euro Nele Dooms

16 oktober 2019

De vereniging ‘De Walvissers van Haghem’ uit Oudegem hebben alweer een cheque aan het goede doel uitgereikt. Een bedrag van 1.000 euro ging naar de G-sportafdeling van de Korfbalclub van Appels. Die zet zich ervoor in dat mensen met een beperking ook aan korfbal kunnen doen. “Elk jaar steunen we een goed doel”, zegt Michaël Houthoofd van De Walvissers. “Dit jaar is dat de Korfbalclub. We zijn blij dat we op deze manier sociaal ons steentje kunnen bijdragen.” De cheque werd officieel overhandigd in het clubhuis van de korfbalclub, vlakbij de sporthal van Appels.