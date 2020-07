Walter Deygers neemt afscheid van gemeenteraad, Van Campenhout volgt hem op Nele Dooms

08 juli 2020

15u19 2 Dendermonde De N-VA van Dendermonde moet het in de toekomst in de gemeenteraad zonder zijn fractieleider Walter Deygers (70) stellen. Hij zegt de gemeenteraad vaarwel. In zijn plaats zal voortaan Patrick Van Campenhout zetelen.

Walter Deygers, tijdens zijn actieve loopbaan jarenlang directeur van het Vrij Handels en Technisch Instituut, zette in 2012 de stap naar de politiek. Hij vervoegde de N-VA en werd bij de verkiezingen meteen verkozen. Aanvankelijk zetelde N-VA nog in de oppositie, maar sinds deze legislatuur maakt de partij deel uit van de meerderheid. Deygers was fractieleider.

De man besliste zopas om het wat rustiger aan te doen en zegt de gemeenteraad daarom vaarwel. “We zijn Walter dankbaar voor zijn inzet de voorbije jaren. Hij was een gerespecteerd fractieleider”, klinkt het bij N-VA. “Hij heeft onze fractie naar een hoger niveau gebracht. We nemen afscheid van een politiek monument. Acht jaar lang was Walter de rots in de branding van de lokale politiek.”

Deygers krijgt overigens ook buiten de partijgrenzen, vanuit alle fracties in de gemeenteraad lof. Om hem op te volgen ligt de lat dus hoog. Zijn zitje zal in de toekomst ingenomen worden door Patrick Van Campenhout. Hij kwam bij de jongste verkiezingen als nieuwkomer op de lijst van N-VA terecht, op de zesde plaats. Hij is oprichter en voorzitter van het Vlaams Wushu Instituut in Sint-Gillis, waar hij ook lesgeeft. Van Campenhout was ook diverse jaren ondervoorzitter van de Sportraad en bezieler van het jaarlijkse Sportgala.