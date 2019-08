Walking Dender mooie start van zonovergoten kermisweekend Nele Dooms

25 augustus 2019

11u04 0 Dendermonde Veel volk, lekker eten en leuke randanimatie. De basisingrediënten voor de jaarlijkse Walking Dender in Dendermonde waren ook dit jaar voorzien. De start van het Dendermondse kermisweekend kreeg er zelfs een zonovergoten sausje bovenop.

De Walking Dender was dit jaar al aan de twaalfde editie toe, maar sleet zit er op het initiatief duidelijk niet. In de Dendermondse binnenstad was het voor deze culinaire markt over de koppen lopen. Aan de verschillende kraampjes langs de oevers van de Oude Dender was het meestal aanschuiven om iets lekkers te eten en te drinken te krijgen. Het parcours strekte zich meterslang uit langs Grote Markt, Kerkstraat, Justitieplein, Franz Courtensstraat, Werf, Koningin Astridlaan en Vlasmarkt. “We zijn blij dat er nog altijd zoveel volk houdt van onze Walking Dender”, zegt Johan De Backer, voorzitter van het Feestcomiteit Dendermonde. “Het staat dan ook steevast borg voor een gezellige avond. Bezoekers komen veel volk tegen die ze kennen en proeven ondertussen van lokale gerechten, barbecuehapjes of uitheemse specialiteiten.” Ook de randanimatie viel in de smaak. Zo zorgden diverse dansgroepen voor optredens langs het parcours.