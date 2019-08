Walking Dender biedt weer allerlei lekkers langs oevers van de Dender Nele Dooms

22 augustus 2019

13u12 5 Dendermonde Lekker eten en drinken en tussendoor een vleugje kunst en muziek. Dat worden ook dit jaar weer de basisingrediënten voor de culinaire avondmarkt Walking Dender in Dendermonde. Het Feestcomiteit Dendermonde verwacht een pak bezoekers langs de oevers van de Oude Dender in de binnenstad.

De twaalfde editie is het dit weekend al voor de Walking Dender in Dendermonde. Van meet af aan was dit initiatief, opgericht door het Feestcomiteit Dendermonde, een succes. Al heel vaak was het tijdens deze culinaire avondmarkt op de koppen lopen. “En op dat elan willen we voortgaan”, zegt voorzitter Johan De Backer. “Het vertrouwde concept van een leuke mix van lekker eten en drinken, gezellige babbel en wat gevarieerde animatie blijft behouden.”

Bezoekers zullen kunnen kuieren langs tientallen kraampjes langs de Oude Dender, uitgebaat door plaatselijke verenigingen en horeca. Het traject strekt zich meterslang uit langs Grote Markt, Kerkstraat, Justitieplein, Franz Courtensstraat, Werf, Koningin Astridlaan en Vlasmarkt. Ondertussen kunnen wandelaars proeven van lokale gerechten, barbecuehapjes en uitheemse specialiteiten. “Omdat het mooi zomerweer is, verwachten we alleszins een massa volk”, klinkt het.

De Walking Dender vindt plaats op vrijdag 23 augustus en begint vanaf 19 uur. In alle betrokken straten geldt een verkeers- en parkeerverbod vanaf vrijdagnamiddag.