Wagenbouwers werken zich uit de naad voor grootste Bloemencorso aller tijden Nele Dooms

30 augustus 2019

16u02 0 Dendermonde Druk, druk, druk. Dat is het minste wat te zeggen valt voor de wagenbouwers vande Bloemencorso van Sint-Gillis. Met man en macht werken ze momenteel aan hun bloemenwagens en verwerken daarbij in totaal een miljoen dahlia’s in allerlei kleuren. Zondag 1 september zal daarvan het resultaat te zien zijn. Met vijf bloemenwagens, acht corsowagens, elf kinderwagens en twee jeugdwagens wordt het grootste Bloemencorso aller tijden. Enkele groepen gunnen Het Laatste Nieuws een blik achter de schermen. Zo krijgt u al een voorsmaakje van wat zondag te verwachten is. Eén ding is duidelijk: koste noch moeite worden gespaard om voor een prachtige stoet te zorgen.

Boonwijkvrienden: Voor het eerst werk bij de groten

Drie keer namen de Boonwijkvrienden deel aan de kindercorso, twee keer aan de jeugdcorso. Dit jaar is het voor het eerst tijd voor het grote werk. “Met de opbouw van jaren ervaring, werden onze wagens steeds wat groter”, zegt Tiemen D’hollander. “Onze ambities zijn groot en dus zetten we de stap naar de categorie Bloemenwagens tot acht meter groot.” De Boonwijkvrienden beschikken vooral over een jonge, enthousiaste kern wagenbouwers. Voor het thema van hun wagen kozen de jongeren echter geen alledaagse muziekstijl: jazz. “Zo kunnen we er wat uit springen”, zegt D’hollander. “Jongeren en jazz dat wordt nog zo snel niet gelinkt, maar wij gaan er wel voor.” De wagenbouwers zijn volop begonnen met het bebloemen van hun wagen. Daarvoor zijn 60.000 dahlia’s nodig. 15.000 daarvan komen van een eigen bloemenveld. “Daar zijn we de voorbije dagen gaan plukken, zodat we al wat vroeger dan andere bouwers konden beginnen”, klinkt het. “We hebben vier grote tekeningen af te werken. Daar kruipt flink wat tijd in.”

Otterstraat: Even oud als Bloemencorso zelf

Even oud als de Bloemencorso zelf is de groep Otterstraat de oudste van alle wagenbouwers. “69 jaar dus, we kijken al uit naar een jubileum volgend jaar”, zegt Patrick Pouliart. “We zijn ook nog de enige groep met een eigen lokaal: café De Grote Pot. Daar is het 69 jaar geleden ook allemaal begonnen. Toen de gemeente alle wijken opriep om een wagen te bouwen voor een bloemenstoet om zo verschillende nieuwe straten in Sint-Gillis in te huldigen. De Otterstraat was er als de kippen bij. Ondertussen volgden al wel wat aflossingen van de wacht wagenbouwers af, maar het enthousiasme om elke keer met een fantastische wagen te komen is nog altijd even groot.” De Otterstraat kiest voor het thema “Kleinkunst” en voert Urbanus op haar wagen op. “Onze dahlia’s zijn vrijdagvoormiddag geleverd en we zijn meteen beginnen bebloemen”, klinkt het. “Het wordt doorwerken om onze wagen tijdig klaar te krijgen.”

Baasrode Bloemt: vreemde eend in de bijt

Als er tussen al die wagenbouwers al één vreemde eend in de bijt zit, dan is het wel Baasrode Bloemt. Zij zijn voor de tweede keer van de partij. “Baasrode Bloemt is ontstaan in de schoot van de Baasroodse carnavalsgroep De Sjikke Stikken”, zegt Sven De Visscher. “Vorig jaar bouwden we onze carnavalswagen om tot bloemenwagen. Nu gaan we voor een wagen met een eerbetoon aan AC/DC. Voor ons is het allemaal nog wat wennen aan die grote Bloemencorso en alles wat daar komt bij kijken. Maar we vinden het ook een eer dat we hier deel mogen van uitmaken. Het voelt zoals een Belgisch voetbalploegje dat ook eens met de Champions League mag meedoen.”

Anciens: oude rotten in het vak nemen draad weer op

De Anciens, dat zijn ex-wagenbouwers die lange tijd geleden voor bloemenwagens zorgden en een paar jaar geleden die draad weer oppikten. Vroeger waren ze concurrenten, nu werken ze samen. “Met resultaat en we hebben de smaak weer goed te pakken”, zegt Hans Mannaert. “Vorig weekend in Blankenberge behaalden we tijdens de Bloemencorso daar met onze wagen, geïnspireerd op de Punk, al de tweede plaats. Dat geeft vertrouwen om er ook in Sint-Gillis het beste van te maken. Het publiek mag zich aan de nodige show verwachten. We dingen zeker mee voor de prijs van beste figuratie.”

Wonderland: stunt met live optreden op wagen

Voor de tiende deelname mag het al eens wat meer zijn, hebben ze bij Wonderland gedacht. En dus wil de corsogroep zondag uitpakken met een stunt. Artiest John Woolley zal op de bloemenwagen, in teken van Schlagermuziek, staan voor een live performance. “Het moet een echt feest zijn”, zegt Mathias De Waele. “Vlaamse Schlagers zijn daar het best voor geschikt. Met John Woolley, een artiest met meer dan 50 jaar ervaring en finalist van The Voice Senior, vonden we de juiste persoon om dit mee uit te werken. Er werd een medley samengesteld van een aantal heel bekende Schlagernummers en Woolley zal die live vanop de wagen brengen, met muzikale begeleiding. Onze corsowagen zal zo ook meer tot leven komen.” Voor het zover is, is er alvast nog heel wat werk aan de winkel. Wonderland moet liefst 80.000 dahlia’s in haar wagen verwerken, aangevuld met diverse bloemstukken.

Dieter, Dirk en Herman: met bakfiets en collectebus Corso openen

De grootste Bloemencorso ooit met een recordaantal groepen, dat legt ook extra financiële druk op het organiserend Corsocomité. De Bloemenstoet betalend maken is geen optie, om extra inkomsten binnen te krijgen en dus hebben de organisatoren een ludiekere manier gekozen. “De stoet zal openen met Dirk Abbeloos en Herman Verberckmoes, ‘tollenaars’ van dienst op een bakfiets”, zegt voorzitter Dieter Mannaert. “Zij moeten, gewapend met megafoon, de toeschouwers warm maken om een gulle schenking te doen voor de Bloemencorso. Meisjes met collectebussen zullen langsgaan bij het publiek en iedereen mag daar een vrije bijdrage insteken. We weten van andere Bloemencorso’s op andere locaties dat die daar succes mee boeken. We hopen dan ook de mensen in Sint-Gillis ons financieel willen ondersteunen.”

Bloemencorso is ook hele dag feest

De Bloemencorso is ook een hele dag feest in Sint-Gillis. Daar zorgt het Corsocomité samen met de lokale handelaars en verenigingen voor. “Er is vanalles te doen”, zegt Laurens Hofman, verantwoordelijke van de randanimatie. Het Feestcomité Frans Van Schoorstraat zorgt voor een rommelmarkt in de Burgemeester Potiaulaan en de Vijfde Januaristraat. DKV Dweis opent een springkastelendorp. Op de Burgemeester Potiaulaan is een foodtruckfestival te vinden.” Ook de cafés uit het centrum doen een extra inspanning. Zo start de Sixtijn op zaterdagavond al met een preparty met DJ’s Olivier, Nico Del Mar én Olivier Abbeloos. Op zondag gaat het feest er vanaf 18 uur gewoon door met DJ’s Mano en Jan Van Gaver. Bij Café Per Total treedt het DJ-duo The Bataklangs aan en Mighty Blue biedt een optreden aan. Naast café De Rop, De Grote Pot, restaurant Cleophas en JH Zenith zullen verschillende pop-up bars verschijnen. Handelsvereniging Verkén Sint-Gillis baat haar corsobar uit en het Feestcomité Eendracht Sint-Gillis doet dat aan het begin van de Burgemeester Potiaulaan. Doorlopend is er een braderie op de Sint-Gillislaan. Alle info: www.bloemencorso.be.