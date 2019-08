Wagenbouwers uit Sint-Gillis geven bloemencorso in Blankenberge mee kleur, Blozen kaapt eerste prijs weg Nele Dooms

26 augustus 2019

16u16 3 Dendermonde Acht bloemenwagens uit Sint-Gillis-Dendermonde gaven de bloemencorso van Blankenberge mee kleur. Voor de wagenbouwers is het jaarlijks een geschikte generale repetitie voor de bloemenstoet die hen aanstaande zondag 1 september in de thuisgemeente te wachten staat.

En net zoals gewoonlijk waren het ook nu groepen uit Sint-Gillis die in de prijzen vielen. Corsogroep Blozen kaapte met haar wagen rond Rock ‘n Roll de eerste prijs weg. Op de tweede plaats volgden de Anciens, met een bloemenwagen in het teken van Punk. Meer dan 100.000 toeschouwers zagen ook twee wagens van Wonderland de revue passeren en twee wagens van De Floristen. Voorts waren ook Otterstraat en Dahliavrienden van de partij, net als vier Dendermondse dansgroepen. “Natuurlijk zijn we bijzonder trots op de prestaties van onze corsogroepen aan de kust”, zegt Dieter Mannaert, voorzitter van het corsocomité. “Vanaf nu is het aftellen geblazen naar onze eigen stoet aanstaande zondag. Met deelname van een recordaantal bloemenwagens, belooft het een topeditie te worden.”